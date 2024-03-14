بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق ميت حديد منية النصر فى محافظة الدقهلية اليوم الخميس، إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك على طريق ميت حديد منية النصر ووجود خمسة مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من إبراهيم وائل محمد لطفي 16عاما بكدمات وسحاجات بالقدم اليسرى وأدهم محمد جمال عثمان 16 عاما بقطع بإصبع الأوسط لليد اليسرى، ومحمد السيد لطفي 16 عاما بسحجات وكدمات بالقدم اليسرى ومقيمن ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر .

كما أصيب أيضا كل من محمود محمد محمود 19 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج وآدم مجدي حسن 16 عاما بكسر بالساق اليمنى ومقيمين مدينة منية النصر .

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزى لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.