طالب سيناوي يفوز بالمركز الثالث جمهوري في مسابقة " الطباعة اليدوية"

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وأمل الفحام موجه عام التربية الفنية بالمديرية، ورحاب محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وموجهي ومعلمي التربية الفنية، وذلك لفوز الطالب مروان أحمد محمود بمدرسة الشهيد حسام خالد على التابعة لإدارة رأس سدر بالمركز الثالث جمهوري في مسابقة "الطباعة اليدوية" للعام الدراسي 2024/2023.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وأكد محمد حامد عقل وكيل الوزارة أن تعليم جنوب سيناء أصبح ينافس بقوة على الصدارة في كافة الأنشطة والمجالات وذلك في إطار رعاية ودعم اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الطلاب مؤكداً مواصلة كل الدعم لأنشطة أبنائنا وبناتنا الطلاب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم .

وأشاد عقل بمواهب الطلاب وما تم تقديمه من إبداع حقيقي يدل على موهبة فنية ، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشرى، وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها .

من جانبه، ثمن سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية جهود وكيل الوزارة باهتمامه ورعايته لكافة الأنشطة والطلاب، مشيدًا بدعم سيادته الدائم الذي انعكس على حصول المديرية على تلك المراكز المشرفة

كما وجهت أمل الفحام موجه عام التربية الفنية ورحاب محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية التهنئة لوكيل الوزارة لحصول المديرية على المركز المشرف ، موجهة الشكر والتقدير له على دعم أنشطة المادة والأنشطة الطلابية كافة كما وجهت الشكر لمعلمي وموجهي الطلاب والطالبات على جهودهم المبذولة.

وكان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد هنأ أمس الأربعاء، غادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية؛ وذلك لما قدمته من جهد كبير ومثمر للنهوض بالمادة والإشراف العام على المسابقات الخاصة بمادة الاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، أثمر عن حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وسلم وكيل الوزارة غادة حسن شهادة تقدير ودرع مقدم من وزارة التربية والتعليم.

وأشاد وكيل الوزارة بتميز توجيه الاقتصاد المنزلي بالمديرية، وحصاده للمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية مما كان له الأثر البارز في ارتقاء تعليم جنوب سيناء بين محافظات الجمهورية. كما ثمن وكيل الوزارة جهود التوجيه بالمديرية والإدارات متمنيا لهن المزيد والمزيد من المراكز والإنجازات.