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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تاس: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ناقش مع بوتين البرنامج النووي الإيراني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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كشفت وكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت "تاس" أن المباحثات بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس الروسي جرت خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي، قادما من أوكرانيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثالث على التوالي دون أفق لوضع نهاية لهذا الصراع الكبير الذي يهدد بإشعال حرب نووية بحسب تصريحات بوتين التي أكد فيها استعداد روسيا لهذا الخيار إذا تعرض أمنها للخطر.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرنامج النووي الإيراني بوتين