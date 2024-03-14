جيش الاحتلال يزعم القضاء على مقاتلين لحماس أطلقوا قذائف هاون باتجاه إسرائيل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد وضرب بالأمس مجموعة من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كانوا يطلقون قذيفة هاون من وسط القطاع على البلدات الحدودية الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال، إن قذيفة الهاون سقطت قبل وصولها وسقطت داخل القطاع، وفي غضون خمس دقائق تم تحديد موقع المقاتلين واستهدفوا في غارة جوية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايم أوف إسرائيل".

وفي وسط غزة أيضًا، ادعى الجيش الإسرائيلي أن لواء ناحال قتل العديد من مسلحي حماس خلال اليوم الماضي، بما في ذلك من خلال استدعاء الغارات الجوية وقصف الدبابات.

وفي جنوب غزة، تواصل الفرقة 98 قتال حماس في منطقة خان يونس.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لواء جفعاتي داهم مباني في مجمع مدينة حمد السكني في خان يونس، وعثر على منصة إطلاق صواريخ في أحدها.

وفي منطقة بني سهيلة، رصد اللواء السابع مدرعات وقام باستدعاء قصف بالدبابات ضد ثلاثة مقاتلين كانوا يقتربون منهم، كما استدعى غارة جوية على اثنين آخرين بالقرب من مستودع أسلحة تابع لحماس.