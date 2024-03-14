قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

كما شنت مدفعية الاحتلال قصفًا استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، ونفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف، إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

واستشهد اليوم، 6 مواطنين فلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت شمال قطاع غزة، كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن وصول عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال لمواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دوار الكويت.