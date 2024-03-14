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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. 3 إصابات جراء استهداف الاحتلال لمنزل بمنطقة السكة شرق مخيم جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، غارة على منزل في منطقة السكة شرق مخيم جباليا، ونتج عن تلك الاستهداف إصابة 3 مواطنين فلسطينيين.

واستشهد اليوم، 6 مواطنين فلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت شمال قطاع غزة، كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن وصول عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال لمواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دوار الكويت.

كما استشهدت طفلة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.

قامت بالاعتداء على الأهالي بعد اقتحام عدة منازل في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس ونتج عن تلك الاعتداءات إصابة مواطنين اثنين.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم، بعدة آليات عسكرية إسرائيلية معززة بجرافات إسرائيلية، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة.

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