إصابة فلسطينيين اثنين جراء اقتحام الاحتلال «اللبن الشرقية» جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بالاعتداء على الأهالي بعد اقتحام عدة منازل في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس ونتج عن تلك الاعتداءات إصابة مواطنين اثنين .

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم، بعدة آليات عسكرية إسرائيلية معززة بجرافات إسرائيلية، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، تزامنًا مع دفع قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية أخرى من جهة حاجز دير شرب غرب المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، أطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع خلال اقتحام المخيم.