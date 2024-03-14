قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتداهم مخيمي العين وعسكر القديم

فجر اليوم الخميس، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحام المسلح لمدينة نابلس، بالإضافة إلى مخيمي العين وعسكر القديم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأفادت "وفا" بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى جرافة، خرجت من حاجز عورتا وتوجهت نحو الجهة الشرقية من المدينة، ثم اتجهت إلى الجبل الشمالي ومنها إلى مخيم العين.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، فيما دفعت تعزيزات عسكرية أخرى من جهة حاجز دير شرب غرب المدينة. وأشارت المصادر أيضًا إلى أن قوة أخرى مرفقة بجرافة عسكرية اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق المدينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والصوتي.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.