المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.. السبت المقبل

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بقياد علي ماهر السبت المقبل، موعد لعودة الفريق للتدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ١٧ من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها أول أبريل المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحصل الفريق على ثلاثة أيام راحة سلبية عقب نهاية مباراة الثلاثاء بين المصري وزد والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول في ترتيب جدول المسابقة برصيد ٢٧ نقطة من أصل ١٤ مباراة حقق فيه الفوز في ٨ مباريات وتعادل في ٣ وخسر في مثلهم.