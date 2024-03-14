فلسطين.. إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل في مخيم جباليا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية بالقرب من شارع السكة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف إصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد اليوم، 6 مواطنين فلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت شمال قطاع غزة، كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن وصول عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال لمواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دوار الكويت.

كما استشهدت طفلة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.