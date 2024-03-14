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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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فجر اليوم الخميس، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحام المسلح لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية وقوة راجلة اقتحمت القرية، حيث قامت بجولات في عدة مناطق وتمركزت في وسط القرية. 


كما داهمت منزل الفلسطيني ماجد ضراغمة، وقامت بتفتيشه وعبث في محتوياته. ولم تتوقف الاقتحامات عند هذا الحد، بل امتدت إلى دهم عمارة سكنية أخرى في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فلسطين غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية