ماس كهربائي.. الأدلة الجنائية تعاين حريق مركز علاج نفسي بأبو النمرس

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مركز للعلاج النفسي بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، ورفع الآثار المادية الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



ماس كهربائي

وأفادت التحريات أن السبب وراء الحريق هو حدوث ماس كهربائي بأحد الأسلاك الموصلة لجهاز صاعق الناموس بداخل المركز، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.



البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، من شرطة النجدة باندلاع حريق بقرية شبرامنت.



وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ بمنطقة فرع كامل، وتبين نشوب حريق داخل مركز للعلاج النفسي.



بالفحص تبين حدوث ماس كهربائي بجهاز صاعق الناموس وتمام الإخماد دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.