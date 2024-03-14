إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قلنديا

في فجر اليوم الخميس، تعرض شاب لإصابة بالرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن المواجهات نشبت بين المواطنين وقوات الاحتلال على الحاجز، حيث أطلقت القوات الرصاص الحي والصوتي، مما أسفر عن إصابة الشاب بجروح بالرصاص الحي، وقد جرى نقله على الفور بواسطة سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات المحلية.

وأكدت "وفا" أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة مخيم قلنديا، حيث شنت عمليات تجوال في عدة مناطق دون تسجيل أي اعتقالات في الوقت الراهن.