واشنطن تطالب بنما بسحب علمها من السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات

صرح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية أبرام بيلي، أن الولايات المتحدة طلبت من بنما منع السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات من رفع علمها.

وأوضح بيلي الأربعاء، أن الطلب يهدف إلى منع استخدام السفن في أعمال غير قانونية مثل دعم الجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية إيرانية بمبيعات النفط.

وفي يناير 2023، قالت الهيئة البحرية البنمية إنها سحبت علمها من 136 سفينة مرتبطة بشركة النفط الحكومية الإيرانية في السنوات الأربع الماضية.

وتمتلك بنما أكبر تسجيل للسفن في العالم إذ تبحر أكثر من 8000 سفينة رافعة علمها.

وهي أكبر مزود في العالم لما يسمى "أعلام الملاءمة" وهو نظام يسمح لأصحاب السفن بتسجيل سفنهم في بلد ليس لهم أي صلة به مقابل رسوم والتحرر من الرقابة.