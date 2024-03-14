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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزيرة الهجرة تعزي البابا تواضروس في استشهاد 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية، في استشهاد الرهبان الثلاثة المصريين بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا إثر حادث أليم، معربة عن خالص تعازيها لأهالي الأباء الرهبان الثلاثة داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت السيدة وزيرة الهجرة متابعتها لسير التحقيقات والملابسات الخاصة بالحادث مع وزارة الخارجية وسفارتنا المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب أفريقيا، حتى يتم إلقاء القبض على مرتكبي الحادث.

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