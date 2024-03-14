مقاول يقتل زوجته بـ«شومة» في شبرا الخيمة

شهدت منطقة مدينة السعادة بقسم أول شبرا الخيمة جريمة قتل راح ضحيتها زوجة على يد زوجها الذي انهال عليها بشومة على رأسها حتى لقيت مصرعها وحاول إخفاء جريمته بالادعاء في المستشفى بأنها سقطت وارتطمت بالأرض ولكن نجلها كشف تفاصيل الجريمة، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم واعترف بالواقعة.

تحفظت أجهزة الأمن والنيابة على الجثة بمستشفى قليوب واستجوبت نجل المجني عليها الذي أقر بأن والده ضرب والدته بشومة وتسبب في وفاتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث والتحفظ على أداة الجريمة وحجز المتهم لحين ورود التحريات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى بوصول جثة ربة منزل من ذوي الهمم بادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين مصرع ربة منزل تدعى "رانيا.ج" من ذوي الهمم على يد زوجها ويدعى "سيد" ويعمل مقاول، وتبين أنه تعدى عليها بالضرب وأصابها بشومة في رأسها وتوفيت في الحال، وحاول إخفاء الجريمة وادعى سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفى تبين وجود شبهة جنائية وآثار ضرب.

وبسؤال ابنها الطفل أكد أن والده وراء الجريمة وألقي القبض على الأب الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وجاري استدعاء الطب الشرعي لفحص الجثة والتصريح بالدفن والتحفظ على المتهم.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وخلال الواقعة ضربها بشومة فلقيت مصرعها وحاول إخفاء الجريمة ولكن الكشف على المجني عليها كشف الشبهة الجنائية وجاري التحقيق.