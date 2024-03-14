فوانيس رمضان 2024| الإستانلس الذهبي والخشبي يخطفان الأنظار بالدقهلية.. و«بوجي وطمطم والمنزل الحجري» تتربع على العرش.. وقائمة بأسعارها في الأسواق

تعد فوانيس رمضان من أهم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، حيث تتوافد الأسر على شرائها كل عام لتزيين منازلها، وشرائها لأطفالها، فى جو من البهجة والسرور.



وفي محافظة الدقهلية تتنافس المحال التجارية لعرض أشكال مختلفة لفوانيس لرمضان 2024، وسيطرت هذا العام أشكال الفوانيس المصنعة من الإستانلس أستيل المطلي الذهبي اللون وتضم زجاج بداخله الشخصيات الكرتونية الشهيرة ومنها (شخصيات فنانين وبوجي وطمطم وبكار وبسنت) ومزودة بإضاءة بأغاني رمضان، ومنها أغنية حالو يا حالو ورمضان جانا، وتترواح أسعارها ما بين 100 إلى 600 جنيه.

ويعد من أشكال الفوانيس الجديدة هو هيئة منزل حجري يتضمن شخصية كرتونية، ومزود بإضاءة وأغاني رمضان وكتب على سطح المنزل عبارة "رمضان كريم".

كما تضمنت الأشكال الفوانيس المصنعة من المعدن ومزينة أيضا بعضهما بالأشكال الكارتونية الشهيرة ومزودة بالإضاءة وأغاني رمضان، وتتراوح أسعارها ما بين 65 جنيها إلي 200 جنيه للفانوس الواحد، كما لا تزال الفوانيس الخشبية تخطف الأنظار والجديد هذا العام أنه تمت تغطية معظمها بالشخصيات الكارتونية المفضلة عند الأطفال وتبدأ بسعر 74 وحتي 400 جنيه وفقًا للحجم وتكون مزودة بالإضاءة وأغاني رمضان أيضا.



وسيطرت أيضا أشكال الفوانيس المصنعة من مادة البلاستيك على شكل الشخصية الكارتونية، ومنها الفوانيس المتحركة الأغانى الرمضانية الشهيرة، ويترواح سعر الفوانيس بين ١٥٠ و٤٠٠ جنيه، وفقا للحجم.



وبالرغم من تلك المنافسة الشرسة إلا أنه لا يزال الفانوس الصاج في الصدارة عند التجار فتحرص على شراء بأشكاله وأحجامه المختلفة لتزين محلاتهم، ويلقى إقبالًا من بعض المواطنين.

ويبلغ الفانوس تاج الملك بحجم وسط 700 جنيه، فيما يتراوح سعر الفانوس الكبير جدا ما بين 1000 إلى 1200 جنيه.



ويتراوح سعر الفانوس الميدالية من 20 جنيهًا وحتى 60 جنيهًا، ويبدأ سعر الفانوس المصنع من الخرز الكريستال ومزود بإضاءة وأغاني رمضان من 50 جنيهًا وتصل إلى أكثر من 2000 جنيه.

ومن الأشكال السائدة في هذا العام أيضًا بوكسات رمضان الخشبية وتبدأ أسعارها من 600 جنيه وترتفع وفقا للمحتويات والطلب ومنها بوجي وطمطم وبسنت ودياسطي وبكار وغيرها من الشخصيات الكرتونية مع إضافة فانوس وفقا للاختيار.



ويروي أصحاب المحلات التجارية لـ"البوابة" أنهم يحرصون على التنوع في أشكال الفوانيس كل عام، لجذب أكبر عدد من المواطنين للشراء وخاصة الأطفال.

وقالوا أن الإقبال على الشراء، شهد انخفاضًا؛ نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية، واهتمام معظم المواطنين بشراء الغذاء فضلا عن الفوانيس بالتزامن مع اقتراب بدء شهر رمضان المبارك.

ويبلغ الفانوس الذهبي حجم صغير سعر 250 جنيها، وسعر فانوس الصاج بحجم أكبر 230 جنيها، سعر الفانوس الذهبي بشمعة بحجم صغير 135 جنيها.