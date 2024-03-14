عميدة «طب الأسنان» بطنطا في حوارها مع الـ«البوابة نيوز»: فرشاة الأسنان يمكن أن تكون ضارة أو نافعة حسب الاستخدام وترك الجير كارثة

- دكتورة فاتن أبو طالب لـ «البوابه» أسنان طنطا من أقدم الكليات بمصر وخرجنا 46 دفعه حتى الآن

- نقدم خدمات علاجية مجانيه للمواطنين ونسعى دائمًا للتميز

- فرشاة الأسنان خطر عند استعمالها الخطأ وترك الجير كارثة





تعتبر كلية طب الأسنان بجامعة طنطا من أوائل كليات طب الأسنان بعد جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية على مستوى الجمهورية وكانت تتمتع بأحدث وأفضل الأساليب والتجهيزات المستخدمة في ذلك الوقت.

التقت «البوابة نيوز» مع الدكتورة فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا وفي البداية أكدت أننا حاليًا في الدفعة 51 بالكلية لذلك قمنا بتخريج أكثر من 46 دفعة من طب الأسنان وصدر قرار إنشاء الكلية عام 1976 وأصبحت مستقلة وبدأ العمل بها عام 1982 في محافظة الغربية.



وأضافت عميد كلية طب الأسنان، أن الكلية ليست تعليمية فقط بل هي كلية تقدم الخدمة العلاجية للمرضى في منطقة وسط الدلتا وليس المنطقة الغربية فقط حيث هناك أشخاص من المحافظات الأخرى يعالجون فيها فهي تقدم خدمة مجتمعية وعلاجية متميزة.



وتابعت: «نحن نعمل في الكلية منذ فترة على قدم وساق بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 حيث نسير على نهج واحد وقد بدأنا التوجه نحو ترشيد الإنفاق والتنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا وفي نفس الوقت تقديم خدمة مجتمعية وبدأنا بالخروج من عملية استهلاك مواد مثل مواد النفايات، والمواد الضارة بالصحة لقد أخذنا اتجاهات أخرى وهي كيف نحافظ على البيئة من أول المواد المستخدمة في طب الأسنان والأفكار والأبحاث التي بدأنا في تنفيذها لكي نبدأ في ترشيد إنفاقنا وتقليل المخلفات أو النفايات التي تنتج عن طب الأسنان».



وماذا عن غلاء أدوات ومعدات طالب طب أسنان؟

في كلية طب الأسنان لدينا نظام التعليم المجاني ونظام التعليم الخاص فالنظام المجاني يوفر كافة الخامات وجميع الأدوات التي يحتاجها الطالب حيث يدخل ويدفع المصاريف الداخلة في الرسوم العادية والتي لا تزيد عن 1500 جنيه في العام الدراسي كاملا ولكننا نوفر له كافة المواد المتاحة حيث أن سعر السوق ارتفع في الفترة الأخيرة فالدولة تعمل على توفير الخامات للطالب فيجد المعدات والأدوات متاحة إلى حد ما.



وأضافت: «قبل أن أصبح عميدًا ومستلمًا لشؤون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات تقريبًا كانت 80% أو 90% من المواد التي يحتاجها الطالب توفرها الدولة فعند مقارنتها بالجامعات الخاصة سنجد أن هذه الأدوات والمعدات بدون أموال وبالتالي نحن نبذل مجهودًا كبير، والدولة تنفق ميزانية كبيرة جدًا».



وأشارت إلى أن كلية طب الأسنان من إحدى كليات القمة ومن المعروف أن الطالب في كلية طب الأسنان سيتخرج كطبيب أسنان. قديمًا كان طبيب الأسنان يتخرج ويخرج ليمارس المهنة والآن أصبح سوق العمل مختلف والتحديات التي نواجهها كبيرة جدا مع التكنولوجيا الوجودة فيجب أن نواكب ذلك ولم أعمل على تخريج الطالب لكي يعمل كطبيب أسنان فقط.

وما هي أبرز التحديات التي تواجهها ؟

عدد المهنة زاد لذلك عندما يتخرج الطالب ويعمل طبيب أسنان وليس لديه أي أفكار آخرى سوف يزاحم السوق، وبعد ذلك سيجد نفسه يتزاحم وسأكون غير قادرة على التنافس به ولكي أنافس به محليًا ودوليًا لابد أن أقدم بلورة لشخصيته حيث لدينا برنامج مودة وهو يعد من البرامج التدريبية وإحدى المبادرات الجنسية التي تعمل على تعليم الطالب، بناء شخصيته، تعطي له معلومات وتكون عنده فكر معين بحيث لا يعمل طبيب أسنان فقط بل من الممكن البحث عن أشياء أخرى في سوق العمل.



الطالب الذي يتخرج اليوم لا يكتفي بدرجة البكالوريوس فقط بل يقوم بالتحضير للماجستير ولا يتوقف على ذلك لكن الجيل القديم حصل على درجة البكالوريوس واكتفى بذلك حيث أن الطالب في ذلك الوقت لا يزال طالبا ويسأل متى ستفتح الدراسات العليا وأصبح فكره متطور.

وماذا عن الطالب والطالبة المثالية ؟

تقدم لمسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى النظام العام عدد 11 طالبا منهم 3 بنات و8 أولاد وفيها الطالب يقوم بتقديم سيرته الذاتية في جميع الأنشطة الخارجية والداخلية التي قام بها، والأنشطة التي يتضمنها دورة الكمبيوتر ودورة العلوم، ويقومون بإجراء مقابلة مع شركات أجنبية والعمل في وظائف أخرى فهم لديهم أفكار وخبرات بالشهادات التي حصلوا عليها وبالتالي انضموا إلى شركات تنتج أدوات طب الأسنان مثل شركة سوفت وير حيث لديهم اقتراحات للسوفت وير للبرنامج الذي يمكن من خلاله صنع الأسنان وبالتالي أصبح الطالب فكرة متقدم ومتطور.



ما هي مميزات طب الأسنان الرقمي ؟

طب الأسنان الرقمي وهو لم نقوم بأخذ القياسات كما كنا من قبل وإزعاج المريض بالأدوات والمواد وتتلوث المواد بالنفايات ونرميها وتتضرر بيئتنا بسبب المواد الكيميائية ومن خلال الكمبيوتر نأخذ الحجم ونصممه على جهاز آخر ويتم طباعته ومثلا بدل الجلوس والانتظار كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر تركبه والآن يتم تركيبه في نفس الوقت. لدينا دورة تسمى الغرس وجدت طلاب البكالوريوس يسألونني عن الدورة التي يمكنهم المشاركة فيها.



وما آخر التطورات في طب الأسنان ؟

نحن نقدم خدمة علاج مجانية وهناك تذاكر للمرضى بسعر 20 جنيها ويستقبل طب أسنان طنطا 300 مريض مجاني يوميًا ويوجد مركز خدمة برسوم اقتصادية يقع في الطابق السادس ويتم العلاج فيه على حسب اختيار المرضى الذين يرغبون في العلاج بشكل خاص أو مميز ويعمل فيه كبار الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.



وتابعت: لدينا برنامج خاص للتعليم وهو برنامج دولي يقبل الحد الأدنى لطب الأسنان وله مبنى خاص به ويكون فيه أعضاء هيئة التدريس مختارين وسيتم إعادة تأهيل ثلاثة أدوار من جديد وسيتم فتح عيادات جديدة وسيتم افتتاح معامل إنتاج مركزية وهي معامل صناعة الأسنان لن يخدم طلاب الامتياز فقط في الكلية ولكن يخدم طلاب الدراسات العليا والمعيدين وقد تخدم أيضًا العيادات في الخارج التي تتعامل معها ولها إشراف من أعضاء هيئة التدريس ولديها أكفأ الفنيين وقد بدأنا العمل بالفعل ولدينا معمل باثولوجي (معمل علم الأمراض ) وهو أن المريض المجاني يأخذ تذكرة ب 20 جنيها لعمل تحليل الأنسجة وتكون هذه التذكرة بالخارج مكلفة جدا وأيضا معمل بيولوجي (معمل علم الأنسجة ) ويكون مجانا ومهم أن كل كلية تواصل في تطوير نفسها وبالتالي تطوير الموارد.



وأكدت أن التعليم ليس جانبا إنتاجيا بل نقوم بانتاج العقول وفي نفس الوقت نريد تقديم الخدمات مجانا وأيضا تقديم خدمات متميزة وتوفر لنا دخلا وموارد ذاتية للكلية. لا يسمح لأي طبيب عادي بالعمل في هذه المهنة.



وماذا عن التعاون بين كلية طب الأسنان ووزارة الصحة؟

هناك تعاون بيننا وبين النقابة أولًا الدكتور محمود فتحي أحد أطباء الأسنان في الغربية يكون متواجد في اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ليكون هناك اتصال وتواصل دائم بيننا وبين النقابة وهناك العديد من الأساتذة الذين يقومون بإعطاء دورات في النقابة حتى لا نقطع العلاقة بمجرد تخريج الطالب بل نستمر في التواصل مع الخريجين وفي هذا العام سيكون هناك حفل عندما يتخرج الطلاب سأحضر دفعتين أو ثلاث دفعات من الخريجين الكبار وأقيم لهم حفلة.



يوم الأحد احتفالًا باليوم العالمي لصحة الفم في 20 مارس وهذه بداية الاحتفال به كان ذلك في عام 2013 وقد تشرفت بهذا الاحتفال وكان احتفالًا كبيرًا جدًا في عام 2018 وأقمنا محاضرات توعوية عن أهمية صحة الفم وهذا العام سنعقدها في مجمع سبرباي على أساس أن هناك كليات نظرية لا تملك المعلومات الطبية حول صحة الفم وسيتم إعطاء محاضرات توعوية بالتعاون مع الشؤون الصحية والاستعانة بأشخاص مؤهلين لفحص كل فرد وسيكون فحص وتوعية مجانية لكيفية العناية بصحة الأسنان والحفاظ عليها وأن صحة الفم هي أساس صحة الجسم كله حيث أن هناك أمراض خطيرة تكون بدايتها في الفم ولابد من إدراك التغيرات التي تحدث في الفم ومقولة "المرض يبدأ من الأسنان" كلام صحيح.



وهل هناك ضرر من استخدام فرشاة الأسنان في تنظيف الأسنان؟

يجب استخدام فرشاة الأسنان للتنظيف بشكل صحيح وهناك مصطلح سوء استخدام الفرشاة وهناك طريقة محددة لتنظيف الأسنان يمكن أن تكون مفيدة وقد تكون ضارة، عملية التنظيف بالفرشاة هي عملية إزالة بقايا الطعام ميكانيكيًا لكن عند إزالة بقايا الطعام من الممكن أن يتم تدمير اللثة ويجب أن يكون التنظيف في اتجاه وزاوية محددة بما في ذلك عدم التهاب اللثة وإزالة بقايا الطعام وحتى اليوم العالمي لطب الأسنان نعلم الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان حيث قمنا بزيارة دار للأيتام وعلمناهم الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان والاتجاه والزاوية المحددة وهذا واجبنا كتوعية.



هل إزالة الجير من على الأسنان هل هذا صحي أم مضر؟

الجير الذي يتكون على الأسنان عبارة عن أملاح من إفراز الغدد اللعابية وتراكم البلاك الذي يترسب على الأسنان والأملاح على البلاك فيتكون الجير وإذا قمت بالتنظيف بشكل مستمر خاصة بعد تناول الطعام لن يتكون الجير، لكن إذا أهملت التنظيف مرارًا وتكرارًا يتسبب في تكون الجير وطبقة مترسبة على الأسنان تسمى فوسفات الكالسيوم وتتم إزالته بعد ذلك باستخدام أدوات وأجهزة معينة. لدى البعض فكرة أنه بعد فترة لا ينظفون أسنانهم فيبدأ الجير يستقر على الأسنان وتحت الجير يحدث تآكل والتهاب في اللثة. لا يجب ترك الجير على الأسنان لأنه يسبب ضررا كبيرا بعد ذلك.

وماذا عن القيادة النسائية للعمادة؟

يتولى كل عميد منصب الكلية وكل واحد له بصماته وكل واحد له إنجازاته وكلنا نكمل بعضنا البعض حتى العميد حاتم أمين العميد السابق بذل جهدا كبيرا للنهوض بالكلية. مررت على الأقسام الإدارية وأخبرتهم أننا سنمنح مكافآت للموظف المثالي الذي يأتي في الوقت المحدد ويؤدي عمله على أكمل وجه.



شغلت منصب رئيس قسم وتركت بصمتي في المكان ومنصب وكيل الكلية لشؤون الطلاب والطلاب وأعمل حتى آخر لحظة.



وما هي الرسالة التي توجهها د.فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا إلى كل الناس.



وبمناسبة الاحتفال بصحة الفم أرغب من جميع الأشخاص في الحفاظ على صحة الفم وأتمنى أن نهتم بحدوث أي تغيرات في الفم وتكون هذه التغيرات دلالة على أمر معين قد يكون سيئا ويجب أن يكون هناك فحص دوري عن طريق التنظيف والفحص الدوري دائما عند طبيب الأسنان وأقوم دائمًا بتوعية أولادي وأريد أن أقول إن الوقاية خير من العلاج وعندما نبدأ بالوعي لم تنتشر الأمراض. أنصح بالنظافة والرعاية الطبية ونرحب دائمًا بتواجد أهلنا في منطقة الدلتا.

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