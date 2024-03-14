بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا ببولاق

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانيا سيرا على الأقدام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد بمتابعة المشروعات ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والمدن، واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد قري المعتمدية وناهيا وأبورواش لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرى.

مشددا برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول

ورافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة.