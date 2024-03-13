"مصر الوسطي": تركيب عدادات بديلة لنظام الممارسات وتكثيف الحملات على سارقى التيار

قال المهندس رافت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ان الشركة قامت باستكمال تنفيذ خطتها فى تطوير الاداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للمواطنين لتقديم خدمة سريعة ومتميزة حيث تم افتتاح عدد (12) مركز خدمة جديد، والاستمرار في تشغيل المنصه الموحده لخدمات الكهرباء والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمه للمواطنين، وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين واجراء دراسة على المدارس والمبانى الحكومية التى سيتم إنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة،وتقديم الدعم الفنى والتعاقد مع عدد (62) محطة شمسية ملك المشتركين خلال عام بإجمالى قدرات (1764.2 ك.وات) وذلك بنظام صافى القياس.

واشار الي انه تم توصيل التيار الكهربائى للمشروعات القومية والخدمية والانتاجية فى محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم واسيوط والوداى الجديد خاصة مشروعات استصلاح الاراضى حيث تم توصيل التيار لمساحة 80 الف فدان بمنطقة العوينات بتكلفة بلغت 675 مليون جنيه وبقدرات تبلغ 120 ميجاوات وتم كهربة حوالى 650 بئر ارتوازى بالمنطقة، مشيرا الى أن اهم الاعمال التى نفذتها الشركة لتلبية متطلبات مشروعات التنمية خلال عام حيث تم إضافة 470 محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسله احلال لعدد (735) محول توزيع، وتنفيذ خطة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تنفيذ35 عملية بإجمالي اطوال كابلات 16.3كم بنسبة تنفيذ 100% والانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجيه ومشروعات الغير والتى بلغت تكلفتها أكثر من 1.02 مليار جنيه.

واشار الى انه تم تركيب عدادات بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد وتكثيف الحملات على سارقى التيار واثبات الاحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر 512 مليون ك.و.س وتحصيل مبلغ وقدره 1.261 مليار جنيه واستمرار تركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات وتفعيل دور الورش الانتاجيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المهمات التي تحتاجها الشبكة الموحدة والالتزام بتركيب عدادات مسبوقة الدفع للمصالح الحكومية ودور العبادة وإحلال العدادات الميكانيكيه الى عدادات مسبقه الدفع وتنفيذ خطة استثمارية تهدف الى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائيه وتحسين الجهود بتكلفة تصل إلى حوالى (652) مليون جنيه تمثلت في إنشاء 13 لوحة توزيع واحلال 8 موزعات إضافة خطوط وكابلات جديدة جهد متوسط بطول (732)كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها وإضافة 663.6) كم على شبكة الجهد المنخفض .

و أكدت وزارة الكهرباء أنه يجرى حاليا تنفيذ محطتى محولات كهرباء المنيا وبنى سويف على الجهود العالية والمتوسطة 220 / 66 /11 كيلوفولت لتلبية متطلبات مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة فى غرب المنيا ومستقبل مصر فى اطار جهود الدولة لتلبية متطلبات المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أكد ضرورة الاستمرار في تلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية من الكهرباء فور طلبها خاصة وان الشبكة القومية بها احتياطيات تسمح بذلك حيث شهدت السنوات الاخيرة اقامة مشروعات لانتاج ونقل الكهرباء بتكلفة 630 مليار جنية وتم اقامة 31 وحدة توليد الى جانب مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة اكثر من 60جيجاوات مؤكدا تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.5 مليار جنيه.

وقال انه تم تدعيم لجان المراجعة وانشاء إدارات عامة للمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.