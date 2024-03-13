الولايات المتحدة تعلن تنفيذ عملية إنزال جوي تاسعة لمساعدات إنسانية لغزة

أجرى الجيش الأمريكي الإنزال الجوي التاسع للمساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن القوات أسقطت: "أكثر من 35712 وجبة و28800 زجاجة مياه في شمال غزة، وهي منطقة بحاجة ماسة للمساعدات، مما يسمح بوصول المدنيين إلى هذه المساعدات الهامة."

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن المساعدات المقدمة كإنزال جوي لن تتطابق أبدا مع الحجم اللازم لتلبية متطلبات الفلسطينيين في شمال غزة.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن: "الوصول إلى الطرق واستخدام الموانئ والمعابر الحالية هو الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى غزة بالحجم المطلوب الآن"، مضيفة أن هناك حاجة إلى 300 شاحنة طعام للدخول كل يوم.