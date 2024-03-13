الأونروا: الأوضاع في غزة تكاد تكون كارثية بسبب نقص المساعدات

الأربعاء 13/مارس/2024 - 09:28 م

قالت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير الإعلام بوكالة الأونروا في الشرق الأوسط، إن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة تكاد تكون كارثية بسبب النقص الحاد في المساعدات الإنسانية بشكل عام.

وفي مداخلة لقناة النيل الإخبارية، طالبت حمدان الدول بالتمويل للوكالة، مؤكدة أن الأونروا ما زالت تعاني من عدم كفاية المساعدات التي تصل إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة.

ثمَّنت حمدان الخطوة التي قامت بها كندا والسويد باستئناف تمويل وكالة الأونروا، مشددة على أهمية دعم العمليات الإنسانية في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها قطاع غزة.