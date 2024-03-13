شركة العاصمة الإدارية الجديدة تروج لمشروعاتها بمعرض MIPIM 2024 في باريس

تشارك شركة العاصمة الإدارية الجديدة في معرض و مؤتمر MIPIM بباريس بجناح مميز يبرز المشروع الأضخم في مصر.

وتقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالترويج للأنشطة التي تقوم بها، من خلال الفعاليات التي ترعاها الشركة في مصر، والمشاركات في الأحداث والمعارض العقارية على المستوى الدولى.

ويعد معرض MIPIM 2024 العقاري، أحد أكبر المؤتمرات العقارية على مستوى العالم، قام المسؤولون بالشركة وعلى رأسهم المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع المستثمرين والمطورين وأصحاب القرار، بهدف التعريف بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبحث سبل التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما ناقش مع شركائنا أهمية دور المؤسسات المالية والبنوك في دعم المشاريع التنموية وتمويلها، والعمل على تعزيز الشراكات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستعرض الموقع الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كلدجديد عن المشروع للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات حول العاصمة الإدارية الجديدة.