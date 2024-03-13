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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مياه الفيوم تنظم تدريبات عملية لرفع كفاءة فريق الغواصين بالشركة.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءته وتنميه مهاراته وتوفير سبل الأمن والأمان أثناء تأدية المهام الوظيفية وكيفية مواجهه المخاطر وطرق التعامل معها، قامت الإدارة العامة للسلامه والصحه المهنية تحت قيادة العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة بتنظيم مجموعه من التدريبات العملية والنظرية لفريق الغواصين بالشركه لرفع مهاراتهم وتطوير مستوى ادائهم العملية والوظيفية على كافة الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في أعمال الغطس فى الأعماق وأجهزة التنفس. 

أكد رئيس الشركة، أن التدريب أستمر على مدار ثلاثة أيام استهداف ٧ غواصين داخل الشركه وتم الاستعانه بأحد الخبراء والمتخصصين في مجال الغوص وهو الدكتور ايهاب طموم وقام بنقل خبراته للمتدربين وكيفية نزولهم تحت الماء على اعماق، وكيفية استخدام الأجهزة والأدوات المساعدة فى أعمال تطهير مأخذ المياه بالمجارى المائية، وطرق إزالة الانسدادات بخطوط الصرف الصحي وتسليكها والتعامل مع كافة أنواع المخاطر الناجمة عن تأديه عملهم. 

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مياه الفيوم تدريبات عمليه لرفع كفاءة فريق الغواصين فريق الغواصين بشركة مياه الشرب بالفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم