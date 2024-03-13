الأونروا تعلن حصيلة صادمة عن ضحايا الحرب في غزة من الأطفال

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء الحرب المتواصلة في قطاع غزة خلال الأربع سنوات الماضية، أعداد الأطفال الذين قتلوا في نزاعات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وقد أدان لازاريني بشدة ما وصفه بـ"حرب على الأطفال"، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال أربعة أشهر فقط في قطاع غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا خلال أربع سنوات في جميع النزاعات حول العالم.

باستناده إلى الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، أكد فيليب لازاريني أن 12 ألفًا و193 طفلا قتلوا في نزاعات حول العالم خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2022، وذلك كمرجع يظهر حجم الكارثة الإنسانية والمأساة التي تعاني منها الأطفال جراء الصراعات المستمرة.

وفقًا لتقارير وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد استشهد أكثر من 12 ألفًا و300 طفل منذ بداية أكتوبر حتى بداية فبراير الماضي، مما يعكس مدى الوضع الإنساني المأساوي الذي يمر به الأطفال في هذا القطاع المحاصر.

وقد شارك المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، رسمًا بيانيًا تم إعداده باستخدام بيانات من الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يُظهر مقارنة بين عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب على مدار الأربع سنوات الماضية حول العالم وعدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

وأشار الرسم البياني إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب على مدار الأربع سنوات الماضية بلغ 12 ألفًا و193 طفلا، بينما وصل عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألفًا و300 طفل.

وفي ختام تصريحه، دعا لازاريني إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل حماية أطفال غزة وضمان سلامتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية.