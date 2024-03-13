أبو اليزيد سلامة: "علم أولادك القرآن فى الصغر ليكتبهم الله من الكرام البررة".. فيديو

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب علينا تعليم أبنائنا القرآن الكريم قراءة وكتابة، حتى يحفظ بلسانه ويده وقلبه وسمعه ويده، لافتا إلى أن هذا الأمر يجعل القرآن يختلط بلحمه ودمه.



وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "وإنا له لحافظون"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "إذا الفتى تعلم القران فى صغره خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه من الكرام والبرره، ومن تعلم القران فى الكبر حافظ عليه حتي لو انت متعثر فيه ربنا هيكيت لك اجر كبير".



وتابع: "معنى انت بقي سنك ٤٠ او ٥٠ سنة ده مش معتاه انك متحفظش القران، ده في ناس حفظت القران بعد سن المعاش، والامام الكسائي حفظ القران بعد سن كبير حتى صار امام الدنيا فى القران الكريم والعلم".

