بلينكن: نتواصل مع مصر وقطر بشأن التوصل لهدنة مؤقتة في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المساعدات عبر الطرق البرية وجوًا لقطاع غزة مهمة والممر البحري تكملة لجهود إيصال المساعدات، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأضاف بلينكن: "جهود إيصال المساعدات لقطاع غزة تتحسن لكنها غير كافية وعلى إسرائيل فتح كل المعابر. حالما يفتتح ممر إيصال المساعدات البحري لقطاع غزة فسيمكن إيصال حوالي مليوني وجبة يوميا. بحثت مع مسؤولين من عدة دول مسألة الممر البحري لإيصال المساعدات لقطاع غزة."

وتابع: "نتواصل مع قطر ومصر بشأن التوصل لهدنة مؤقتة وتحرير الرهائن وصولا لوقف مستدام لإطلاق النار. نقول لإسرائيل إن الأولوية هي لحماية المدنيين وإدخال المساعدات إضافة لحماية نفسها."

وأوضح: "نتوقع الآن عودة تدفق المساعدات الإنسانية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم. هناك اقتراح قوي يطرح الآن لوقف إطلاق النار والسؤال هو ما إذا كانت حماس ستقبل به. الولايات المتحدة منخرطة بشكل مكثف كل يوم وكل ساعة لتحقيق وقف لإطلاق النار."

وأشار إلي أن إنشاء الممر البحري سيستغرق بعض الوقت والولايات المتحدة تعمل على وجه السرعة.

وأكد علي أن حماية إسرائيل نفسها والحرص على عدم إيذاء المدنيين الفلسطينيين هدفان غير متناقضين.