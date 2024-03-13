بالفيديو.. المفتي: تقويم النفس في رمضان طريق السعادة في القلب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن تقويم النفس فى مطلوب في شهر رمضان، لافتا إلي: إن العارفين بالله يتنعمون بألوان من النعيم ويذوقون بقلوبهم طعم السعادة للحياة الدنيا، فقد قال الله تعالى:" ويدخلهم الجنة عرفها لهم"، وذلك ما أعده الله لهم من جزيل الأجر والثواب فى الآخرة.

وقال مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الثائر فى طريق الله تواجهه عقبات وتعترضه تحديات تحول بينه وبين أن يحظى بتلك السعادة أو أن يرتشف من نسيمها، وما الحياة الدنيا إلا ساحة إختبار وابتلاء، فيفلح وينجو من وفق إلى تزكية نفسه، ويخسر ويهلك من أتبع نفسه هواها".

وتابع: "النفس تحتاج فى تقويمها إلى حسن المعالجة والترويض، كما قال سيدنا الثورى رضى الله عنه، :"ما عالجت أمرا أشد عليا من نفسى، والإنسان فى هذه الرحلة لتقويم نفسه يجد له أعونا على الخير، ويجد أحيانا أخرى مناهضين لهذا ومحاربين له".





