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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بولندا تعلن استقبالها عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا خلال يومين

اللاجئون الأوكرانيون
اللاجئون الأوكرانيون
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أعلنت قوات حرس الحدود البولندية اليوم أنها استقبلت خلال اليومين الماضيين حوالي 34،300 لاجئ من أوكرانيا.

وأفاد راديو بولندا بأن أكثر من 34،400 لاجئ أوكراني غادروا بولندا خلال يومي الإثنين والثلاثاء، مع عودتهم إلى بلادهم.

منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير 2022، استقبلت بولندا أكثر من 19 مليون لاجئ أوكراني، في حين عاد ما يقرب من 17 مليونًا منهم إلى بلادهم مرة أخرى.

في مارس 2022، أقرت بولندا مشروع قانون يقدم دعمًا للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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