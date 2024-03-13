ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة بوصول مايكل في الوقت المناسب ويتم الإفراج عن بهجت "يحيى الفخراني"، تحاول فلة "هنادي مهنا" الحديث مع تيتا "عنبة" و لكنه يرفض و يرسل له بودا "مراد فكري" الذي يلومها على ظهورها على التيكتوك.

تنزعج فلة من عدم الإفراج على اختها نعناعة "جومانا مراد" وتلوم عيطة "علاء مرسي" اللذي يخبرها عدم توافر أموال الكفالة.

يذهب تيتا لمحل الآلات الموسيقية من أجل استئجار بعضها لإحياء فرح، و لكن صاحب المحل يرفض لعدم كفاية الأموال، و يقوم بودا بسرقة مفاتيح المحل خلسة.

يستغل حنفي "محسن منصور"غياب نعناعة و يتقرب من فلة و يطلب منها التحدث معه بدون ألقاب، يخبر عرفان "صلاح عبد الله" زوجته علية "سماء إبراهيم" بالإقبال على وصفاته العشبية، وتطلب منه الانتظار وعدم رفع السعر حتى يكون زبائن.

يذهب عيطة لحنفي الذي يعطيه 50 ألف جنيه كفالة نعناعة و يطلب منه التوقيع على وصل مقابل الأموال.

يلوم بهجت حفيدة عمر"خالد شباط" على عدم تواجده بجواره في القسم، ينفعل عمر و يخبر جده أنه المسؤل، يبكي عمر في غرفته وحيدا.

يلجأ بهجت لمتابعيه ويخبرهم انه يريد التحدث معهم لتخفيف همومه و يتحدث معهم عن مفهوم الحب بلا شروط.

يقابل عمر فريد "حازم إيهاب" و يخبره موافقته على العمل معه رغم خطورة تجارة المخدرات من خلال الدارك ويب، يقوم تيتا وأصدقائة بسرقة محل الألات الموسيقية.

تخرج نعناعة من القسم بعد دفع الكفالة و يلمح لها حنفي استغلاله للموقف و التقرب من فلة.

تنتقد سميرة "ليلى عز العرب" شراكة بهجت لنعناعة واستماعه لأغاني المهرجانات من تيتا ويخبرها أن عبد البديع "هشام إسماعيل" يستخدمها في تدريس الكيمياء للطلبة، يدافع عبد البديع عن أسلوبه ويخبرهم أن هناك دراسة بريطانية اثبتت صحة تصرفة مع الطلبة.

يشتكي عرفان لبهجت من تصرفات تاجر سوق الجمعة، ويطلب من بهجت مرافقته للسوق، و يخبره بهجت أنه بحاجة إلى الاستماع لأم كلثوم برفقة لبنى "صفاء الطوخي".

يكتشف صاحب محل الآلات الموسيقية السرقة ويبلغ الشرطة و لكن يستطيع تيتا وأصدقائه رد الآلات بعد فشلهم في إرضاء الجمهور في الفرح.

يواجه بهجت مشكلة جديدة بسبب التهرب من الضرائب.