ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظة الجيزة: حملات لإزالة المخالفات والإشغالات بحي العمرانية

حملات حي العمرانية
حملات حي العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الحملات بحي العمرانية حالة أعمال تشطيب محل مخالف بدون ترخيص بشارع الربيع بشارع عدوى سليم  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفات ومصادرة مواد التشطيب وتحرير محاضر للمخالف  واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.
وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات بصفة دورية للتصدي لحالات البناء المخالف وتفعيل القانون.

كما تم ايقاف أعمال توصيل مرافق بدون تصريح ببنزينة التعاون بشارع الدكتور مع ترعة الزمر وتم سحب المعدات وإيداعها بمخزن الحى وذلك بمتابعة  إشراف اللواء احمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانيه .


 

حي العمرانيه ايقاف أعمال توصيل مرافق بدون تصريح ببنزينة التعاون شارع الدكتور