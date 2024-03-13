مساعٍ أمريكية لاستئناف المحادثات حول التطبيع بين كوسوفو وصربيا

جمع لقاء بين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جابرييل إسكوبار ومسؤولين في كوسوفو في إطار مساعي الولايات المتحدة لإعادة تفعيل المحادثات حول تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.

يأتي هذا اللقاء في أعقاب قرار مثير للجدل اتخذته كوسوفو بمنع الصرب من استخدام الدينار الصربي في أراضيها.

وأكد إسكوبار، وفقًا لتقارير شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، على الجهود المشتركة بين واشنطن وبروكسل لإعادة الحوار بين بريشتينا وبلجراد إلى المسار الصحيح.

كما أشار إلى أهمية تنفيذ اتفاق التطبيع التاريخي وضرورة المضي قدمًا في هذا الصدد.

تأجيل كوسوفو لتنفيذ قرار حظر الدينار لعدة أشهر جاء استجابة للمخاوف الدولية، حيث يحظر على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المناطق التي يهيمن عليها الصرب استخدام الدينار في المعاملات المحلية، وبدلًا من ذلك يجب عليهم استخدام اليورو، الذي يعتبر العملة الرسمية لكوسوفو.