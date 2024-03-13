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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"استخدامات الذكاء الاصطناعي" في محاضرة للمخرج وليد ناصيف

وليد
وليد
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نظم المخرج وليد ناصيف ورشة عمل في جامعة الـNDU في لبنان، حول كيفية استخدام التقنيات الذكية في مجال الإنتاج السمعي والمرئي. 

تميز المخرج وليد ناصيف بالابتكار والتطور في مجال الإخراج والتصوير والمونتاج، حيث وقع على العديد من الأعمال الفنية المتميزة من كليبات وإعلانات وبرامج مبتكرة. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، كان له دور رائد في جلب هذه التقنية إلى العالم العربي واستخدامها بطرق تبتكرية في مجال التصوير.

وفي إحدى المحاضرات، شارك الفنان مروان خوري تجربته مع وليد ناصيف في هذا المجال، مؤكدًا على قدرته الإبداعية ورؤيته المبتكرة في استخدام التقنيات الجديدة في الإبداع الفني.

 

 

مروان خوري الذكاء الاصطناعي المخرج وليد ناصيف