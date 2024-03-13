قاتل شقيقته عروس بورسعيد يصفق داخل القفص عقب الحكم بإعدامه.. صور

صفق المُدان بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، داخل قفص الاتهام، اليوم الأربعاء، عقب سماعه حُكم المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقًا.

قاتل شقيقته عروس بورسعيد يصفق داخل القفص عقب الحكم بإعدامه

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم في جلسة 15 يناير الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست 11 مارس المقبل للنطق بالحكم ثم تقرر مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم 13 مارس، والتي قضت فيها بمعاقبة المُدان بقتل شقيقته عروس بورسعيد بالإعدام شنقًا.

ووجه المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، رسائل إلى الجاني قبل النطق بالحكم، قائلا: "بدلا من أن تكون في ضيقتها تقويها وفي أحزانها تواسيها وفي شدة آلامها مانحا للحياة وتداويها وفي ضعفها تسندها، صرت قاتلا لها".

وتعود أحداث الواقعة شهر سبتمبر من عام 2023، والمتهم فيها: محمد نبيل السيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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