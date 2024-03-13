السلطات المكسيكية تعثر على صحفي بعد ساعات من اختطافه

أعلن ممثلو الادعاء في المكسيك اليوم الأربعاء عن العثور على صحفي بارز كان قد تعرض للاختطاف على يد مسلحين في منطقة غرب البلاد في وقت سابق، وأكدوا أن حالته الصحية جيدة.

تأتي هذه الحادثة بعد أسبوع واحد فقط من إعلان السلطات المكسيكية العثور على مفقودين آخرين من الصحفيين البارزين، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن كيفية العثور عليهم.

واختفى خايمي باريرا أمس الاثنين، بعد أن غادر محطة الإذاعة التي يعمل بها في مدينة جوادالاخارا، العاصمة الإقليمية لولاية خاليسكو في المكسيك.

أعلن المدعي العام في ولاية خاليسكو، لويس خواكين مينديز، أن باريرا تعرض للاختطاف بشكل عنيف على يد مجموعة من الأشخاص، حيث كان أحدهم يحمل بندقية.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن ما إذا كان قد تم طلب فدية في هذه الحادثة.

وأكد المدعي العام أن التحقيقات لم تجد أي أدلة على أن باريرا كان قد تلقى تهديدات سابقة قبل اختطافه.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية خاليسكو تعد موطنًا لعصابات المخدرات، وتُعد المكسيك واحدة من أكثر البلدان دموية في العالم بالنسبة للصحفيين خارج مناطق الحرب.

وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ما لا يقل عن 55 صحفيًا في المكسيك منذ عام 2018.

