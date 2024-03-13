نقيب الفلاحين: 2000 جنيه لإردب القمح سعر مُرضٍ وعادل

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء على زيادة سعر إردب القمح من 1600 جنيه ل 2000 جنيه خبر سارٌّ لمزارعي القمح وهو سعر مرضي للمزارعين وعادل، لافتا أن طن القمح بالاسعار الجديده يصل إلى 13 ألف جنيه وهو يزيد عن سعر القمح الروسي حاليا بنحو 3 آلاف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن سعر طن القمح الروسي يصل حاليا إلى 198 دولارا بنحو 10 آلاف جنيه مصري والقمح المحلي بالأسعار الجديده يصل إلى 260 دولارا تقريبا، اي 13 ألف جنيه مصري تقريبا.

حيث يزيد سعر الإردب عن 40 دولارا بسعر الدولار حاليا في مصر فيما لا يزيد سعر إردب القمح الروسي عن 31 دولارا؛ حيث يزن إردب القمح 150 كيلو جرام.

وأشار ابوصدام إلى أن هذا السعر هو السعر الذي طالب به المزارعين من قبل، ويعد إقرار السعر استجابة لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومه مؤخرا هو 1600 جنيه للإردب مما يسعد المزارعين ويعد دعمًا لهم وتحفيزا لزيادة الكميات التي سوف تورد للحكومة.

وأكد عبدالرحمن أن الجهود الحكومية الكبيرة في الآونة الأخيرة لمحصول القمح من توفير تقاوي معتمدة، ووضع سعر استرشادي مناسب قبل الزراعة تهدف لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الأقماح مستقبلا، وتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة لصناعة رغيف الخبر المدعم.

مؤكدا أن المساحة المنزرعة من الأقماح تزيد عن 3 ملايين فدان، ونتوقع إنتاج يزيد عن 9.5 مليون طن كما نتوقع أن تستلم الحكومة نحو 4 ملايين طن؛ حيث يبدأ حصاد وتوريد الأقماح في أبريل المقبل، ويستمر حتى منتصف يوليو القادم.