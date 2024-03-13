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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

إزالة 65 حالة إشغال متنوعة خلال حملة مكبرة بالعمرانية

حملات حي العمرانية
حملات حي العمرانية
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شن حي العمرانية حملات على المقاهي والمحال التجارية لرفع الإشغالات بحي العمرانية، ومتابعة أعمال التوسعة والتطوير بحي العمرانية الشرقية.
وتمت الحملة بعدد من الشوارع منها شارع "شارع العشرين ، شارع سيد أبو الخير ، شارع فيصل"، وتم التحفظ على كل الإشغالات من الباعة الجائلين والمحلات والمقاهي.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالقضاء على كل الإشغالات والتعديات بنطاق الحي.

أسفرت الحملةعن إزالة 65 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بمتابعة وإشراف اللواءأحمدجلال رئيس حى العمرانية.

كما تفقد رئيس الحي العقار الكائن 9 شارع حسن ابو العلا من شارع 6 اكتوبر من شارع التلاتيني بعد سقوط جزء من سقف الدور الاول بعد الارضى و تم إخلاء العقار وتشميعه لحين معاينه لجنه التنظيم .

إزالة 65 حالة اشغال متنوعه حي العمرانيه رفع الإشغالات شارع العشرين شارع سيد أبو الخير شارع فيصل رئيس الحي العقار الكائن 9 شارع حسن ابو العلا