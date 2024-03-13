الأونروا تصف الأوضاع في غزة بالكارثية

أكدت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير الإعلام في وكالة الأونروا بالشرق الأوسط، على تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، ووصفت الحالة بأنها كارثية نظرًا للاستمرار في نقص حاد في المساعدات الإنسانية بشكل عام.

وفي مداخلة لها على قناة النيل الإخبارية، طالبت حمدان الدول بضرورة استئناف التمويل لوكالة الأونروا، نظرًا لاستمرار نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق المتضررة، وخاصة مع تفاقم الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون في قطاع غزة وزيادة أعداد النازحين.

وثنت حمدان على الخطوة التي قامت بها كل من كندا والسويد بإعادة تمويل وكالة الأونروا، معتبرة إياها خطوة إيجابية ومهمة جدًا في الوقت الراهن. وشددت على ضرورة دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأونروا في ظل الظروف المأساوية التي يواجهها قطاع غزة.