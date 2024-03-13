فيفي عبده: اشتري كفنًا كل عام من السعودية وأتصدق به

صرّحت الفنانة فيفي عبده عن عادة غريبة تقوم بها كل عام، وهي شراء كفن لها من السعودية ثم التصدق به.

وقالت “عبده” خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "أنا كل سنة بشتري كفني من السعودية وبعدين اطلعه صدقة".

وأضافت: "مش كاتبه وصية وسيباها على الله وأولادي عندهم قناعة بالرزق ورأي اللي يموت ميسبش حاجة ويصرف لآخر مليم".

كما أكدت الفنانة فيفي عبده على أهمية العمل والسعي وراء النجاح، مشددة على أن الإنسان هو من يصنع ثروته بجهده وليس العكس.

وقالت: "القرش احنا اللي بنجيبه مش هو اللي بيجيبنا"، مضيفة: "لابد من اهتمام كل انسان بصحته لان الصحة هي الكنز الحقيقي".

وعبّرت الفنانة عن مشاعرها تجاه الموت والحياة، حيث قالت: "الناس عماله تفلسع ولازم افكر في التربة"، متابعة: "فجأة تلاقي الناس كتير بتموت وكل أسرة فيها ناس تموت".

وأضافت: "وفي وقت كورونا قعدت سنتين مشوفش حد خالص وأول خروجة خرجتها رجعت مصابة".

واعتبرت فيفي عبده هذه الفترة من ضمن "الحاجات السودة اللى مريت بيها وفضلت معزولة ولا حسه بحاجة".