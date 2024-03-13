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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي: مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية برية في رفح الفلسطينية

الرئيس المصري عبدالفتاح
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يهدد حياة ما يزيد عن مليون ونصف المليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي، مشددا على أن تعليق بعض الدول مساعدتها لوكالة الأونروا يتنافى مع جميع الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة، فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها.
وأكد السيسي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الهولندي في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة، ولا يجب المساس بهذا الدور.
 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المخطط الإسرائيلي لشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية مدينة رفح الفلسطينية