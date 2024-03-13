نصائح وإرشادات مهمة لمرضى القلب والضغط في رمضان.. تعرف عليها

في شهر رمضان الكريم يجب اتخاذ إجراءات وقائية والحذر أثناء الصيام حتى لا تحدث انتكاسات، ويجب على مرضى الضغط والقلب في شهر رمضان اتباع هذه النصائح والإرشادات المهمة، وهي كالتالي:

١_مرضى الضغط الغير مستقر و القلب ذو الحالات الغير مستقرة وايضا المرضى حديثى الخروج من العناية المركزة يجب استشارة الطبيب في امكانية الصيام من عدمه.

٢_ تجنب شرب العرقسوس نهائيا لانه قد يسبب نزيف في المخ او جلطات او ميه على الرئه لمرضى القلب؛كذلك الاقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين والاكتفاء بفنجان واحد فقط بعد الإفطار بساعتين

٣_ضروره شرب ٢ _٣لتر ماء يوميا بين الافطار والسحور ماعدا مرضي فشل القلب فيراعي الالتزام تناول الماء المحسوب لهم.

٤_يراعي الالتزام بالادوية بالجرعات والمواعيد المحددة .

٥_ تجنب اي مجهود بدنى في صباح رمضان ومراعاة المشي بوميا لمده نصف ساعه بعد الافطار لمرضي ضغط الدم ومرضي القلب ذوى الحالات المستقرة.

٦_ اتباع حمية الداش والتى توصي بتناول اللحوم البيضاء اكثر من الحمراء والابتعاد عن الاطعمة التى تحتوى على الدهون المشبعه والزيوت المهدرجه وتناول الزيوت الصحية؛وتحديد نسبة الصوديوم وذلك بالامتناع عن تناول المخللات واللحوم المصنعة والجبن عالية الملح ؛وتقليل الملح في اعداد الاطعمة والاستعاضه عنه بالليمون والخل في تحضير السلطات؛تناول الحبوب الكامله والفريك والارز كمصدر للنشويات ؛وتنناول الخضروات الغنية بالالياف كالخس والجرجير والخيار وكذلك الخضار السوتيه .

٧_ استبدال الحلويات الضارة بالفواكه ؛والاكتفاء بالحلويات الرمضانيه مره اسيوعيا بما يعادل قطعه كنافه سواريه وقطعه قطايف .

٨_ ضرورة تقسيم وجبات الافطار الى ٣ وجبات ؛ وجبه تمهيديه مشروب طبيعي ١٢٠ مل او حبه تمر مع كوب ماء مع طبق شوربه خضار او شوفان او طماطم او كوسه او بصل وبعد ٢٠ دقيقه الوجبه الرئيسة ؛ثم بعد ساعتين تناول وجبه الحلو وهي عبارة عن فاكهه كالتفاح او الكمثرى او الفراوله ومره اسبوعيا تناول حلوى رمضانية بما يعادل قطعه كنافه سوارية وقطعه قطايف او اختيار قطعتين من كل نوع.

