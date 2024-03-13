سولينا درويش: 4 علامات تكشف عن الشخصية النرجسية

كشفت الإعلامية سولينا درويش، عن علامات الشخصية النرجسية وكيفية التعرف عليها، موضحة أن الشخصية النرجسية من الصفات السلبية التي قد تؤثر سلبًا على علاقات الفرد وتحد من نجاحه في الحياة الشخصية والمهنية.

وقالت “درويش”، عبر فضائية “العربية”، إن أحد أبرز علامات الشخصية النرجسية هو الغرور المفرط بالذات، ويكون الشخص النرجسي مهتمًا فقط بذاته وبصورته الشخصية، ويعتبر نفسه الأهم دومًا دون النظر إلى احتياجات الآخرين أو مشاعرهم، موضحة أن الانغماس العميق في الذات وعدم الانفتاح على آراء الآخرين علامة أخرى للشخصية النرجسية.

وأضافت أن الشخص النرجسي يرفض قبول الانتقادات أو الرأي الآخر، ويعتبر آراؤه هي الصحيحة دائمًا، مما يجعله غير مستعد للتعلم أو التطور، مشيرة إلى أن الشخص النرجسي يميل إلى استغلال الآخرين لصالحه الشخصي دون أي تفكير في مشاعرهم أو احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة التوتر والتوتر في العلاقات الاجتماعية.

وبينت أن الشخص النرجسي يُظهر قلة الرحمة والتعاطف تجاه مشاعر الآخرين، وقد يكون عداؤه وعدم اكتراثه واضحًا في تفاعلاته مع الآخرين.