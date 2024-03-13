ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ما هو تعريف الفتوى وأهميتها؟.. شوقي علام يوضح

الدكتور شوقي علَّام
الدكتور شوقي علَّام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى تعني إخبار عن حكم شرعي في واقعة محددة بأطرافها أو بطرفها المستفتي، له ظروف خاصة تستدعي إنزال الحكم من عمومه وتجرده على هذه الواقعة المحددة بذاتها.
وقدم مفتي الجمهورية خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، مثالا على ذلك في خصوص الصوم.
وأوضح أن النص العام المجرد من النص الإلهي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، هذه الآية في مخاطبة وتكليف إلهي للمؤمنين بأن يصوموا فهي تتناول الكل ولا تخص فئة معينة، لكن عندما ننزل بالنص الإلهي على أفراد محددين كالمرضى على سبيل المثال فإن المفتي يبحث في هذه الواقعة ويفتيه بأن الصوم واجب أو غير واجب وفقا لمقتضياته هو وشروطه وانتفاء الموانع التي عنده وكل ذلك يبحث في إطار ما يسمى في علم أصول الفقه بإطار الحكم الوضعي.
 

الدكتور شوقي عل ام مفتي الجمهورية