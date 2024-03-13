فيفي عبده: كل يوم بيتقدم لي عرسان.. لكن أنا ست متجوزة

صرَّحت الفنانة فيفي عبده برأيها حول الانتقادات الموجهة للنجمات كبيرات السن اللواتي يقررن الزواج في سن متأخرة، رافضة الانتقادات التى توجه إليهن، مؤكدةً حق أي امرأة في الزواج بغض النظر عن عمرها.

أوضحت فيفي عبده أن بعض النساء قد يحتجن إلى رفيق في حياتهن، وأن الزواج يوفر لهن الأنس والسعادة، قائلة: «هي الكبيرة ليه متتجوزش والناس المفروض متنتقدش، وفي ناس بتبقى محتاجة ونس في البيت "الارتباط”، وفي ناس بتربي حيوانات ولما يكون معاك انسان تتكلم مع حد غير أنك كبرت وخلاص.

وكشفت “عبده” خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن تلقيها عروض زواج بشكل يومي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كل يوم بيجي لى عرسان والكومنتات كلها طلبات زواج ولكن أنا ست متجوزة ولو أنا وحيدة هتجوز".

وعبرت فيفي عبده، عن سعادتها بظهور النجمة الكبيرة نجاة في حفلة مؤخرا، مؤكدة: "أنا فرحت جدا بظهور نجاة واللي بيبطل شغل بيتنسي ولو أنا مش في الميديا كنت اتنسيت وأنا بحب شغلي وصاحية لشغلي وعارفه ازاي ابقى موجودة".