غار حراء.. لماذا اختاره رسول الله للتعبد والاعتكاف؟

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أسباب اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء للتعبد والاعتكاف وترك حالة الصخب والجاهلية التي كانت تعاني منها مكة

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال برنامج يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن اختيار رسول لغار حراء والتعبد فيه جاء وفقا لما أمره الله به ليعده لما ينتظره من أمر عظيم، ومهمته الكبيرة في إبلاغ رسالة الله تعالى للبشر.

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن حكمة الله جاءت لأن يكون أول ما نزل عليه من الوحي في هذا الغار، قائلا:"من داخله ينظر إلى مكة ليرى الكعبة، والنظر إلى الكعبة عبادة".

