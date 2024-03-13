حسام موافي يحذر مرضى القلب من تناول تلك الأدوية

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى القلب من تناول بعض الأدوية التي قد تسبب مشاكل ومن التدخل الجراحي في هذه الحالة.

وأوضح حسام موافي خلال برنامج (رب زدني علمًا) المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال مريضة قلب تعاني من خلل في انتظام ضربات القلب وفي صمامات القلب وعضلة القلب، أن تناول الأدوية ليست في معظم الأوقات الحل، كون الطب علاج السبب و«مفيش حاجة اسمها دواء»، مضيفا أنه إذا كان هناك ارتجاع صمام ويكون شديد فإنه ليس له حل إلا التدخل الجراحي وتغيير الصمام، وقد يرفض الطبيب التدخل الجراحي بسبب ضعف العضلة.

كما حذر موافي، من تناول الأدوية التي قد تؤثر على وظائف الكلى، مشددا على ضرورة التأكد أن وظائف الكلى سلمية.

ولفت أستاذ الحالات الحرجة، إلى أن الجراح قد يرفض عمل جراحة في حالة ضعف عضلة القلب لأنه بعد الجراحة سيكون فيه إجراءات قد لا يتحملها المريض.

