فيفي عبده: كل الرجالة بتخون زوجاتها والست لما تعرف لازم تطنش

أكدت النجمة فيفي عبده، أن جميع الأزواج لديهم نزوات ويخونون الزوجات، قائلة: "الرجالة كلها بتخون واللي تقول مش بيخون وماشي على الصراط المستقيم مش صحيح، ولابد يكون الراجل عنده نزوات وبتبقى قمر وتتخان والمفروض تعمل نفسها مش عارفه".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الست لو واجهت الراجل بخيانته أكبر غلط لها في الحياة، متابعة: "الحياة دلوقتي صعبة ونسبة الطلاق عالية جدا وهي حقها تفتش وراها وحقه يخلي باله من مراته ولكن الست لازم تفهم ولو عرفت أنه بيخونها تطنش".

وتابعت: "الراجل لو بيحب مراته يبيع أي حاجة في الدنيا عشانها لكن هي لازم تستحمل وتعدي، وكان في ناس تحاول تشككني في جوزي ولكن مكنتش بعطي فرصة لكده".