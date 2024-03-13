فيفي عبده: أرفض إن حفيدتي تشتغل رقاصة واتبهدلت عشان أوصل

أكدت الفنانة فيفي عبده، عدم موافقتها حالة رغبة حفيدتها في العمل بمجال الرقص، قائلة: "لو حفيدتي طلبت ترقص أرفض، وأيامي كان الرقص حاجة تانية، وكان في احترام وكل الناس اللي قاعدة تشاهد العروض مهمين ومش أي كلام وكان ناس ثقيلة ومحترمة".

وأوضحت فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الجميع يفتي الآن في مجال الرقص وحفيدتها وصلت لمرحلة علمية مميزة وتدرس سياسة واقتصاد، مضيفة: "مش ممكن اسمح لها بده وهي اتعلمت وأنا اتبهدلت في الشغل عشان اوصل لمكانتي حاليا".

واستكملت: "الرقص الشرقي كان زمان له جمهور وقيمة عن دلوقتي وعشان كده متقليش ولا راقصة مصرية الآن، وأنا برقص في البيت، ومصر كانت مليانة راقصات ودلوقتي وكفاية المهاجمة للرقص طوال الوقت والكتاب يطلعوا أي واحدة عايزة تنحرف تبقى رقاصة ودي نقطة ضعف".