فيوتشر: تحسن ملحوظ في حالة أحمد رفعت

كشفت إدارة نادي فيوتشر، عن تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، والذى تعرض للإغماء وتوقف قلبه في مباراة فريقه والاتحاد السكندري بمسابقة الدوري الممتاز .

وبدا اللاعب في الاستجابة للعلاج وتحريك أطرافه بعدما توقف قلبه لمدة ساعة ونصف وكاد أن يفارق الحياة .

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تحسن في حالة رفعت وفقًا للتقارير الطبية التي تخرج من المستشفى التي يتواجد بها اللاعب بالإسكندرية.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة فريق الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم 31 من شهر مارس الجاري .