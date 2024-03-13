قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المُدان بقتل شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد والمعروفة إعلاميا بقضية عروس بورسعيد، بالإعدام شنقًا.

الجنايات تصدر حكمها بقضية قاتل شقيقته عروس بورسعيد

كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم في جلسة 15 يناير الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 11 مارس للنطق بالحكم ثم قررت مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم 13 مارس، لتحكم عليه بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث الواقعة الى شهر سبتمبر عام 2023، والمتهم فيها: محمد نبيل السيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.